Messina, schianto auto-moto: 17enne in codice rosso

Intervenuti sul posto anche gli agenti delle forze dell'ordine, pronti a fare luce sulla vicenda registrata nei pressi di via Franza

Intorno alle ore 20.00 di giovedì 25 aprile, c’è stato un grave incidente nella Zona Industriale Regionale di Messina. Nei pressi di via Franza, infatti, si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 17 anni trasportato immediatamente al Pronto Soccorso del Policlinico. Arrivato in codice rosso, il motociclista fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sul luogo dell’incidente sono invece arrivate le forze dell’ordine nel tentativo di fare chiarezza su quanto accaduto nelle scorse ore.

Messina, incidente nella Zona Industriale: 17enne in codice rosso

Grave incidente nella Zona Industriale Regionale di Messina dove, nella serata di giovedì 25 aprile (intorno alle ore 20.00) si sono scontrati un’auto e una moto. Ferite di lieve-media entità per l’uomo alla guida dell’auto, mentre il motociclista – un ragazzo di 17 anni – è stato urgentemente trasportato al Policlinico di Messina in codice rosso. Fortunatamente, nonostante le ferite di grave entità, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento delle forze dell’ordine

Intervenuti sul posto anche gli agenti delle forze dell’ordine, pronti a fare luce sulla vicenda registrata nei pressi di via Franza, nella Zona Industriale Regionale di Messina.