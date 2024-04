Ennesimo sinistro sulla Palermo-Mazara del Vallo: ferito un motociclista

Nello scontro è rimasto ferito un motociclista che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118: traffico in tilt

Ennesimo incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo A29 nei pressi dello svincolo dell’aeroporto Falcone Borsellino. Nello scontro è rimasto ferito un motociclista che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118, arrivati sul posto con l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Traffico in tilt

Il traffico è paralizzato sia in direzione di Mazara del Vallo che in direzione del capoluogo per un altro incidente per un tamponamento tra vetture.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI