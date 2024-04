Vicenza, non viene pagato e distrugge il lavoro appena eseguito: interviene la polizia

Alla fine, le parti coinvolte hanno dichiarato agli inquirenti di non voler proseguire per vie legali

A Vicenza, un operaio di 26 anni è stato fermato dalla polizia mentre demoliva dei lavori in muratura eseguiti da lui stesso poco prima. Secondo quanto ricostruito, tutto ciò sarebbe derivato dalla mancanza di pagamenti all’indirizzo dell’uomo che, per ripicca, aveva deciso di affidarsi a un trapano pneumatico per distruggere l’opera.

Vicenza, operaio non viene pagato e demolisce il lavoro

Non viene pagato e decide di distruggere tutto il lavoro appena eseguito. E’ quanto accaduto in un cantiere di Vicenza dove, un 26enne egiziano, ha pensato di affidarsi a un trapano pneumatico per radere al suolo l’opera. In suo supporto è arrivato prima un collega che ha cercato di calmare l’uomo. Successivamente arrivata sul posto anche la polizia. Alla fine, le parti coinvolte hanno dichiarato agli inquirenti di non voler proseguire per vie legali, facendo così capire di voler trovare l’accordo in forma privata per concludere la questione irrisolta.