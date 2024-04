Termini Imerese, fermato con oltre 50 grammi di hashish: arrestato pusher di 25 anni

Già noto alle forze dell'ordine, il 25enne è stato fermato nell'ambito di un controllo antidroga sul territorio

Nell’ambito di un servizio di controllo sul territorio, i carabinieri di Termini Imerese (Palermo) hanno arrestato un 25enne, residente a Trabia e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, è accusato di detenzione illecita e spaccio di droga.

Termini Imerese, arrestato pusher: la ricostruzione

Nello specifico, i militari della Nucleo Operativo di Termini Imerese, insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno effettuato un controllo su strada dell’autovettura a bordo della quale viaggiava l’indagato insieme ad un’altra persona. Particolarmente nervoso, il comportamento dell’uomo ha suscitato forti sospetti da parte dei militari. Una volta fermato e perquisito, la scoperta: il 25enne era in possesso di quasi 50 grammi di hashish.

Proseguite le attività di ricerca all’interno dell’abitazione del ragazzo, l’ulteriore scoperta: oltre 60 grammi di hashish nascosti in casa, anche nel frigorifero. Inoltre, diversi i pacchetti confezionati e già pronti per la vendita della droga al dettaglio. Conclusi i controlli, è scattato l’arresto per il pusher, volto già noto alle forze dell’ordine.