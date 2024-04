Caltanissetta, terra di rifiuti non conformi: 37 multe dopo i controlli a tappeto

Ispezione dei sacchetti e dei contenitori. Dusty comunica alla cittadinanza i dati del report della Polizia municipale (2-6 aprile).

Sono 37 le multe elevate dalla Polizia municipale di Caltanissetta che, dal 2 al 6 aprile, ha ispezionato con la collaborazione degli operatori Dusty sacchetti e contenitori degli utenti e verificato la regolarità di utilizzo del servizio di raccolta rifiuti.

I controlli hanno interessato via Via P. E. Giudici, Via Signorino, Via Redentore, Viale S. Candura, Viale Regina Margherita, Via Solferino, Via Vespri Siciliani, Via Pio La Torre, Via San Nicolò, Via Berlinguer, Via Niscemi, Via Raffaello, Via C. A. Dalla Chiesa, Via Libero Grassi e Piazza Sciascia.

Rifiuti, 37 multe dopo le ispezioni a Caltanissetta

Dai controlli, 60 in tutto, dei sacchetti del “residuale” sono state riscontrate frazioni differenziabili, che la Polizia municipale ha prontamente sanzionato. Dusty precisa che la frazione residuale non deve contenere le frazioni nobili di organico, carta e cartone, plastica e lattine. Le verifiche sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni.

