Fa il dentista ma è senza laurea: chiuso laboratorio odontoiatrico

A insospettire i carabinieri un flusso ingiustificato di persone presso un'appartamento di un condominio di Acireale

I clienti non gli mancavano di certo, tanto da, su segnalazione anonima, insospettire i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Taormina e del Nas di Catania. Un via vai continuo, un flusso ingiustificato di persone in un appartamento di un condominio di Acireale che, dopo attenta verifica ispettiva si è rivelato uno studio odontoiatrico abusivo.

Attrezzature di lavoro sporche

I militari dell’Arma hanno altresì accertato carenze igienico sanitarie, tra cui scrostature e muffe sulle pareti, nonché sporco sulle attrezzature di lavoro, con possibile rischio di contaminazioni, motivo per il quale verrà informata la locale Autorità Sanitaria che provvederà ad impartire le prescrizioni temporali, finalizzate al rispristino dello stato dei luoghi. L’ispezione, avvenuta lo scorso settembre, si è conclusa con la denuncia di una persona per nulla abilitata a svolgere la professione di dentista, perché privo di laurea in odontoiatria o medicina, e senza percorsi formativa valida nel settore sanitario.