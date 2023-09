Fa pipì in parcheggio, bambino afroamericano di 10 anni arrestato

La famiglia del piccolo minaccia di fare causa per violazione dei diritti civili se il dipartimento di polizia non licenzierà gli agenti

Un bambino di 10 anni afroamericano è stato arrestato in Mississippi, portato alla stazione di polizia e messo in cella per almeno un’ora perché stava facendo pipì in un parcheggio. “Avrebbero messo un bambino bianco in cella? Se fosse stato un bambino bianco non l’avrebbero neanche fermato”, ha dichiarato la mamma del piccolo, che aveva lasciato il figlio macchina mentre si era recata a fare una commissione.

Il legale della famiglia

Ora la famiglia del piccolo minaccia di fare causa per violazione dei diritti civili se il dipartimento di polizia di Senatobia non licenzierà gli agenti che hanno condotto l’arresto. “Hanno messo questo bambino in gabbia perché ha fatto pipì – ha detto l’avvocato della famiglia – daremo alla polizia due settimane di tempo, altrimenti presenteremo una denuncia per violazione dei diritti umani e ci assicureremo che questa famiglia abbia giustizia”.