“Fabbrica Futuro”, a Salerno convegno sull’industria 5.0

SALERNO – Ragionare sulle sfide dell’era globale è l’obiettivo del convegno “Fabbrica e Futuro – Tecnologie, modelli organizzativi e persone” che si svolgerà a Salerno il 15 settembre dalle 9.00 alle 17.00.

L’appuntamento vedrà, tra gli altri, l’autorevole intervento di Marco Vitale, economista di impresa e nostro editorialista. L’incontro, che rientra in una serie di appuntamenti organizzati dalla Casa Editrice Este in diverse località italiane, è il primo a toccare una città del Sud anche se, proprio grazie all’impegno di Vitale, gli organizzatori sono già al lavoro per approdare anche in Sicilia.

Il cammino evolutivo della Manifattura italiana è tracciato dal Pnrr e dalle grandi trasformazioni che il Piano porta con sé, prima tra tutte la transizione ecologica, che determina la trasformazione di intere filiere produttive. Ma la strada delineata dal Pnrr si scontra con emergenze che mettono a rischio la continuità delle imprese: pandemia, tensioni geopolitiche, incremento dei prezzi energetici, inflazione, strette monetarie.

La strada per l’industria 5.0 è ancora lunga, l’organizzazione del lavoro deve adattarsi: uomini e macchine convivono, ma deve crescere il ruolo dell’uomo all’interno di un ambiente inclusivo e sostenibile. Sviluppo umano e tecnologico devono procedere all’unisono, solo così la fabbrica del futuro può interpretare il suo ruolo di strumento di progresso sociale.

Ad ospitare l’evento sarà la splendida cornice del Lloyd’s Baia Hotel di Vietri Sul Mare. Il convegno si svolge in sessione plenaria con una prima parte dedicata a ‘Scenari e trend del manifatturiero italiano? cui seguono interventi dedicati a: digitalizzazione e innovazione tecnologica, formazione e reclutamento del personale, sostenibilità e energy management.

La partecipazione è gratuita per Imprenditori e Manager invitati da Este e da Partner, Sponsor ed Espositori del Convegno, in possesso del codice coupon.

P.P.