Fabio Valentino morto alle Gole dell’Alcantara, indaga la Procura: si attende l’autopsia

Sono in corso le indagini da parte della Procura di Messina sulla morte di Fabio Valentino. Ascoltati gli amici che erano con lui.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte di Fabio Valentino, il 58enne escursionista di Palermo morto per annegamento nella giornata di sabato 30 settembre alle Gole dell’Alcantara.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava in compagnia di altre tre persone mentre stava effettuando del body rafting in fiume.

L’annegamento di Fabio Valentino

Improvvisamente, però, la vittima non sarebbe più riuscita ad andare avanti dopo essere rimasto bloccato tra le acque, in una zona di territorio poco distante da Castiglione di Sicilia, tra le province di Catania e Messina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, con l’aiuto dell’elicottero “Drago 146” del reparto volo insieme ai sommozzatori. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Taormina.

Si aspetta il “sì” per l’autopsia

Nonostante i soccorsi, per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. La salma di Fabio Valentino è stata recuperata e trasferita al Policlinico di Messina in attesa dell’autopsia che potrebbe essere disposta nelle prossime ore. Gli amici del 58enne sono stati ascoltati dai militari.