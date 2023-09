Tragedia alle gole dell’Alcantara: morto 58enne palermitano

Tragedia lungo il fiume Alcantara: un uomo di 58 anni, palermitano, è deceduto mentre effettuava body rafting con gli amici

Tragedia alle gole dell’Alcantara.

Un uomo palermitano, di 58 anni, è morto, forse annegato, lungo il fiume, a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, mentre stava effettuando body rafting in compagnia di amici, rimasti dispersi per ore nel corso d’acqua.

L’incidente, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe accaduto in una zona a monte del fiume.

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo: presenti i carabinieri



A recuperare il corpo sono stati i Vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Taormina per ricostruire la dinamica dell’incidente.