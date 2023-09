Alcantara, tre escursionisti dispersi in acqua

Sono dispersi tra le acque dell’Alcantara tre escursionisti. Il Comando Operativo dei Vigili del Fuoco di Messina ha ricevuto l’allarme.

Dispersi tre escursionisti tra le acque dell’Alcantara tre escursionisti. Il Comando Operativo dei Vigili del Fuoco di Messina ha ricevuto l’allarme. Intervenuto il “Drago 146” in servizio nel Reparto Volo dei pompieri di Catania. I coinvolti sono in acque alte. L’elicottero quindi sta portando sul posto i sommozzatori. Il recupero via terra non è possibile a causa della zona impervia.