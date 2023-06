Fan senza parole: ai funerali di Berlusconi Maria De Filippi irriconoscibile in volto

Vario, sui social, il tenore dei commenti

Rigonfiamenti e solchi sul volto di Maria De Filippi, talmente evidenti durante un primo piano nel corso dei funerali di Silvio Berlusconi da non passare sotto traccia. A coglierli, per poi dare sfogo ai soliti, vari e varipinti commenti sui social, sono stati i fan della popolare conduttrice. «Si è trasformata, ma cosa le è successo al viso?», scrive un utente su Twitter. «È irriconoscibile», commenta un altro. Qualcuno prova a scherzarci (con poco gusto): «Ha lo stesso chirurgo di Emilio Fede?». E c’è, ovviamente, chi la difende: «Ho letto troppe cattiverie immeritate nei confronti della pelle di Maria De Filippi oggi e infatti sono qua a dire che io pagherei oro colato per arrivare come lei alla sua età e punto».

La curiosità

La De Filippi, recentemete colpita dal grave lutto per la perdita del marito Maurizo Costanzo, era seduta in seconda fila vicino a Silvia Toffanin, nuora dell’ex premier. Un look semplice il suo, e con un preciso significato, ovvero quella camicia bianca in omaggio al Cavaliere. Ma è il volto, profondamente segnato, a suscitare la curiosità dei telespettatori: se è davvero così significa che le luci degli studi televisivi fanno davvero miracoli.