Fantacalcio, Paolo Bonolis disposto a fare follie per acquistare Lautaro Martinez – VIDEO

Il conduttore romano Paolo Bonolis non ha badato a spese per aggiudicarsi Lautaro Martinez all'asta del fantacalcio

Lui, interista doc, non poteva non tentare l’impossibile per acquistare il suo goleador, Lautaro Martinez.

Cosi è stato.

Sta facendo rapidamente il giro del web il video che immortala il noto conduttore Paolo Bonolis impegnato durante la tradizionale asta del fantacalcio in compagnia di alcuni noti youtubers.

Bonolis acquista Lautaro Martinez per 230 crediti

Il presentatore romano, con 500 crediti a disposizione, ha compiuto una vera e propria follia, aggiudicandosi il capitano nerazzuro per ben 230 crediti.

Ufficializzato l’acquisto, è scoppiata la standing ovation per lui da parte di tutti i presenti all’evento.

(Video: Daniele Brogna)