Fastweb alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Per tutti i professionisti che hanno una passione per il settore delle telecomunicazioni Fastweb mette periodicamente a disposizione delle nuove opportunità di lavoro. L’azienda è un punto di riferimento nel mercato delle telecomunicazioni in Italia e questo è sicuramente un ulteriore motivo per cui unirsi a questo team potrebbe rivelarsi una ipotesi stimolante.

Fastweb, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente dall’azienda sono i seguenti:

Sviluppatori software e ingegneri IT;

Tecnici di rete e sistemisti;

Esperti di marketing e comunicazione;

Specialisti di customer service e assistenza clienti;

Manager e dirigenti in diverse aree funzionali come risorse umane, finanza e operazioni.

Come candidarsi

È possibile trovare le offerte di lavoro attuali di Fastweb sul sito ufficiale dell’azienda. Visitando la sezione “Lavora con noi” sarà possibile presentare la propria candidatura allegando un curriculum aggiornato.

