Favara, ragazzino investito sulle strisce da un 18enne neopatentato: è grave

Il 13enne investito è stato subito ricoverato d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. È già stato sottoposto a 3 interventi chirurgici e la prognosi sulla vita è riservata.

Momenti di grande apprensione a Favara, in provincia di Agrigento, per le sorti di un giovanissimo travolto da un’auto in corsa. E’ successo questa mattina, quando il 13enne si trovava ad attraversare sulle strisce pedonali quando il conducente non avrebbe prestato i primi soccorsi ma è tornato poco dopo sul luogo dell’incidente.

La ricostruzione

Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un’auto a Favara, cittadina in provincia di Agrigento, e ora si trova in prognosi riservata in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Conte Ruggero.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava attraversando la strada quando all’improvviso è stato travolto da un’auto in corsa. Il conducente non avrebbe prestato i primi soccorsi ma è tornato poco dopo sul luogo dell’incidente.

Il 18enne neopatentato è stato denunciato, positivo all’alcool test

Ad aspettarlo c’erano i carabinieri che lo hanno denunciato. Si tratta di un ragazzo di 18 anni che ha da poco conseguito la patente.

Secondo AgrigentoNotizie sarebbe risultato positivo all’alcol test.

Il 13enne investito è stato subito ricoverato d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. È già stato sottoposto a 3 interventi chirurgici e la prognosi sulla vita è riservata.