Favara, lavori di rigenerazione nel centro storico

Il Comune dell’agrigentino ha annunciato la fine della prima fase di interventi pensati per il recupero della zona. è stata emessa un’ordinanza, tra le altre cose, per liberare le aree dai rifiuti abbandonati

FAVARA – Il Comune ha annunciato nei giorni scorsi la conclusione della prima fase degli interventi finalizzati al recupero del centro storico comunale, pensati per produrre una rigenerazione sociale prima ancora che urbanistica di quella zona della città.

“Partendo dall’attività di stimolo avviata dalla Tenenza dei Carabinieri e con il supporto della Prefettura di Agrigento – hanno evidenziato dall’Amministrazione – abbiamo fornito una relazione completa sulle attività condotte dal Comitato centro storico che hanno riguardato, tra le altre cose, la realizzazione del censimento dei luoghi, delle ordinanze emesse negli anni e soprattutto, insieme al personale del settore Servizi sociali, l’individuazione di chi vive in quelle aree spesso in condizioni estremamente critiche”.

È stata pertanto emessa un’ordinanza che impone ai titolari delle abitazioni abbandonate entro trenta giorni di rimuovere i rifiuti presenti, ripristinare lo stato dei luoghi sigillando le aperture dei fabbricati e recintare le aree libere per impedire l’ingresso di ignoti e comunicare al Comune l’effettuazione delle attività. Se questo non avverrà l’Ente provvederà ad agire in danno ai privati.

Progettazione per il recupero delle aree del centro storico

“Fatto questo – ha evidenziato ancora il sindaco Antonio Palumbo – avvieremo i sopralluoghi con Ufficio tecnico, Carabinieri e personale del settore Servizi sociali e successivamente potremo avviare la fase della progettazione per il recupero delle aree. Ancora una volta questa amministrazione si è trovata a dover affrontare un’emergenza ereditata e sta provando a cambiare le cose, nonostante ci sia chi continua ad affermare, per interesse, che nulla si sta facendo, che nulla sarà fatto”.

Piccola nota a margine, sempre sul tema dei lavori pubblici. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha annunciato il via ai primi interventi di ripristino delle aree oggetto degli interventi di metanizzazione ormai conclusi.

Le vie interessate dai lavori sono: Ugo Foscolo, Bruccoleri, Chianetta, Colombo, Duse, Ghandi, 1 maggio, Martin Luther King, Magellano, Piscopo, Quintino Sella, Socrate, Calosso, Longhitano, Stati Uniti Europa, Fratelli Cervi, Modigliani, Romita, Russia, Saragat, Simonini, Treves, Cesare Sessa, Mancini, Musco, Nazzari, Ragazzi del 99, Romita, Alberto Tarchiani, Brodolini.

Le attività in questione sono state concordate con l’impresa Italgas dagli uffici e dall’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri. “L’Ente – hanno evidenziato dal Comune – vigilerà sulla completa e corretta realizzazione delle attività”.