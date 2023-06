Favignana, con “Libera” mare aperto in barca a vela anche per gli affetti da disabilità motorie

Il sindaco Forgione: “Questa barca è frutto di una scelta fatta in modo democratico attraverso la democrazia partecipata”

Il mare senza barriere architettoniche: soltanto il pensiero strappa un amaro sorriso, considerato che niente al mondo è sinonimo di libertà assoluta per tutti. Eppure, il desiderio di fare un giro in barca a vela, può rimanere tale se si è affetti da disabilità motorie. Ecco perchè, La vela per tutti, alle Egadi oggi è una realtà che riempie di gioia. Questa mattina infatti, nella sede dell’Associazione sportiva “Gulliver”, a Favignana, è stata inaugurata “Libera”, l’imbarcazione a vela per persone con disabilità motorie acquistata dal Comune con i fondi della democrazia partecipata.

Gratitudine

“Questa barca è frutto di una scelta fatta in modo democratico attraverso la democrazia partecipata”, dice il sindaco Francesco Forgione. “L’Associazione Gulliver, a cui è stata affidata, è una delle realtà più vive e straordinarie dell’Arcipelago delle Egadi, non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale: educa alla bellezza, al mare, al godimento della natura decine di bambini. Ha una funzione assolutamente inclusiva, quella che deve svolgere lo sport in una realtà come la nostra. Questa barca è l’emblema di tutte queste cose messe assieme”. “Oggi è stata per noi una grande festa”, dice Peppe Bianco. “Siamo felici di potere fare praticare la vela anche ai giovani con disabilità motorie”.

All’evento hanno presenziato il sindaco Francesco Forgione, l’assessore comunale allo Sport Monica Modica, la presidente del Consiglio comunale Emanuela Serra, numerosi consiglieri comunali, il dirigente del Secondo Settore Filippo Oliveri e cittadini. A fare gli onori di casa Liliana e Peppe Bianco, presidente e vice presidente dell’Associazione “Gulliver”.