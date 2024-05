Il sindaco di Favignana: “Vietato circolare in costume da bagno in centro”

Il primo cittadino dell'Isola ha spiegato. "Divieto? Dove sta lo scandalo?"

A Favignana, il sindaco Francesco Forgione ha annunciato di essere contro chi gira in costume e a torso nudo nel centro della città principe delle Isole Egadi. Ma anche verso chi entra nel palazzo Florio o all’ex stabilimento delle tonnare e nella sede del Comune in abiti da mare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Per questo motivo, è stato imposto tramite un’ordinanza il divieto di girare in centro con il costume da bagno. Questo, sarà in vigore a partire dall’1 giugno e fino al 30 settembre.

Favignana, Forgione: “Rispetto per gli spazi pubblici”

Rispondendo alle numerose polemiche ricevute in queste ore a seguito dell’ordinanza che riguarda il centro di Favignana, Francesco Forgione ha spiegato. “Divieto? Dove sta lo scandalo? Del resto a Roma ti è consentito camminare nel centro o entrare nei musei a torso nudo?”.

Successivamente, spiega ancora il sindaco di Favignana: “Quello che chiediamo è un minimo di rispetto per gli spazi pubblici. E’ impensabile, del resto, entrare in luoghi storici come il palazzo Florio o l’ex stabilimento delle tonnare col costume e senza maglietta. Ci sono altri posti, come spiagge e cale, dove poter stare a prendere la tintarella ma tra i negozi, al Comune e nei siti storici non lo possiamo consentire a nessuno”.