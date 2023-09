FdI festeggia un anno di Governo, bagno di folla a Catania per “Italia vincente”

Una manifestazione che ha visto la presenza di diversi profili politici, da deputati nazionali e regionali di FdI ad amministratori locali.

Grande partecipazione per la manifestazione “Italia vincente: un anno di governo, un anno di risultati” di Fratelli d’Italia a Catania nel pomeriggio di oggi. L’evento, programmato all’International Airport Hotel, celebra il primo anno di governo del partito che fa capo alla premier Giorgia Meloni. L’appuntamento di domani alle 9:30 con gli interventi dei Ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso è rimandato, in particolare dopo la morte di Giorgio Napolitano e il lutto che ne è conseguito.

L’apertura dei lavori è stata affidata al senatore ed ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Al suo fianco l’attuale primo cittadino etneo, Enrico Trantino, e il coordinatore provinciale del partito, Alberto Cardillo. Atteso anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

“La Sicilia al centro dell’agenda politica nazionale”

“Considero il bilancio del primo anno di governo di Fratelli d’Italia assolutamente positivo – ha dichiarato Salvo Pogliese -. Tanto lavoro è stato fatto anche negli anni passati, mi preme sottolineare quanto di buono è stato prodotto proprio qui in Sicilia. Giorgia Meloni e tutta la squadra dell’esecutivo ha sin dai primi giorni del suo mandato affrontato criticità di eccezionale valenza, come ad esempio il caro energia, rispondendo presente alle esigenze della cittadinanza. C’è tanto da lavorare per il nostro paese, l’adesione al nostro partito è forte e va ripagata con il duro lavoro e gli importanti risultati già in fase di conseguimento”. Pogliese ha accolto nella location scelta per la manifestazione non soltanto una nutrita rappresentanza della deputazione nazionale e regionale, ma anche gli amministratori di città e piccoli paesi che fanno capo a FdI, dando segno di grande compattezza all’interno del partito. Annunciata ad esempio l’adesione a Fratelli d’Italia del sindaco di Sant’Alfio (nel Catanese), Alfio La Spina. L’occasione è stata ghiotta per ribadire che “nei piani della politica nazionale la Sicilia ha una posizione non marginale, bensì si trova al centro dell’agenda.

Il video con un estratto del discorso di Salvo Pogliese.

Dalla situazione a Catania al tema migranti, gli interventi di Messina e Trantino al qds.it

Tanti gli argomenti di dialogo tra gli intervenuti al convegno. Ampio il tavolo dei lavori e le riflessioni politiche emerse a margine dell’incontro. Il vice capogruppo alla Camera dei Deputati, Manlio Messina, oltre a stilare un personale rendiconto delle attività svolte dalla maggioranza di governo e in particolare dalla leader Meloni, ha parlato ai nostri microfoni anche del tema migranti.

Il sindaco di Catania invece ci ha raccontato i suoi primi messi alla guida della città. Enrico Trantino punta tutto sul dialogo con la cittadinanza e sul senso civico che deve appartenere a tutti nel rispetto delle persone e delle cose legate al territorio.