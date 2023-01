Federica Pellegrini: “Nessun dramma dopo addio, a Parigi 2024 solo come Cio”

"So che sarebbe un bel titolo: Pellegrini si prepara per la sesta Olimpiade. Ma non è così", ha detto l'ex nuotatrice azzurra

“So che sarebbe un bel titolo: Pellegrini si prepara per la sesta Olimpiade. Ma non è così. A Parigi 2024 ci sarò ovviamente come membro Cio, quest’estate non so se farò un salto ai Mondiali di Fukuoka, il Giappone mi attrae sempre moltissimo. Non mi manca la piscina, vado a nuotare solo ogni tanto, frequento più la palestra. Insomma, nessun dramma esistenziale dopo l’addio”. Lo dice Federica Pellegrini, intervistata da “Repubblica”.

La fuoriclasse del nuoto: “Ho avuto alcuni momenti di nostalgia”

“Semmai ho avuto alcuni momenti di nostalgia. Persino qualche tentazione di riprovarci per gli Europei di Roma. Ma mi è passata quasi subito. Io ho smesso di nuotare non perché non ne avessi più voglia o perché mi fosse diminuita la fame, ma perché il mio corpo non mi dava più modo di combattere ai miei livelli”.