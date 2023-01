Fedez vince la causa contro il Codacons: “Non vi pago, adesso risarcitemi”

Fedez ha avuto ragione in Tribunale contro la querela del Codacons: "Per me è come se mi avessero dato un Oscar".

Fedez vince la causa contro il Codacons. Il rapper milanese ha battuto il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori che lo aveva denunciato per la raccolta fondi realizzata per aiutare gli artisti in difficoltà durante la pandemia da Covid-19.

Lo stesso Fedez ha annunciato la vittoria legale contro l’associazione attraverso il proprio profilo Instagram.

Fedez: “Come se avessi vinto un Oscar

“Vi ricordate del Codacons che mi aveva querelato, denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre un milione di euro? Ecco, il Tribunale ha detto ‘Uhm, Codacons, chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**o. E soprattutto dovranno anche ripagarmi 20mila euro di spese legali. Grazie Codacons”.

“Voglio ringraziare i miei genitori e mia moglie che mi hanno supportato, e i miei legali. E come se mi avessero premiato con un Oscar!”, ha sottolineato il marito di Chiara Ferragni sul proprio profilo social.