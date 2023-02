“Femminista, giovane e vincente: è la squadra di Elly Schlein”

Parla Sergio Lima, portavoce regionale della mozione della neo segretaria del Pd. "Alle amministrative, sfida alla peggiore destra d'Europa"

“Femminista, giovane -non solo anagraficamente- e vincente, così avevamo descritto e presentato la squadra che ha sostenuto in Sicilia la candidatura di Elly Schlein. Non vogliamo e non possiamo tradire l’entusiasmo e la fiducia che abbiamo visto crescere giorno dopo giorno. Il processo di cambiamento del Pd ha bisogno, adesso più che mai, dell’apporto dei mondi che hanno reso possibile lo straordinario risultato che registriamo anche nell’isola, remando contro corrente per tutta la durata del congresso”. Lo dichiara Sergio Lima, portavoce regionale in Sicilia della mozione Schlein.

“Alle amministrative sfida alla destra”

“Ci aspetta – prosegue – un duro ed entusiasmante lavoro. Da fare tutti e tutte assieme. Con la stessa passione che ha animato questi mesi di congresso e la straordinaria festa di partecipazione e democrazia di giorno 26. Festa resa possibile grazie al lavoro di una comunità grande e generosa, che non sarà mai abbastanza ringraziata, e che ha consentito di accogliere nei gazebo della nostra regione oltre 55mila cittadini. Su questa basi, già a partire dalle elezioni amministrative di primavera in Sicilia, – conclude – vogliamo lanciare una sfida per sconfiggere la peggiore destra dell’Europa occidentale”.