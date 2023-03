Ferrovia Palermo-Catania, arrivano 3,4 miliardi per l’ammodernamento: l’annuncio del MIT

Arriva il via libera al finanziamento da 3,4 miliardi di euro per la ferrovia Palermo-Catania. L'annuncio del Ministero.

Sono 3,4 miliardi di euro le risorse destinate all’ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Catania che ridurrà i tempi di percorrenza tra le due città siciliane.

Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso una nota, nella quale viene sottolineato come la BEI ha approvato un investimento da 2,1 miliardi di euro.

L’accordo è stato presentato stamattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal ministro Matteo Salvini, dalla vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris, dal vicedirettore Generale per la Mobilità ed i Trasporti della Commissione europea, Herald Ruijters, dall’amministratore felegato di CDP, Dario Scannapieco, e dal Chief of Imi Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, Mauro Micillo.

Ferrovia Palermo-Catania, la nota del MIT

“Si tratta – si legge in una nota – di un’operazione finanziaria totalmente innovativa in Italia nel settore delle infrastrutture, che combina un finanziamento diretto allo Stato (a condizioni di provvista favorevoli) con un sostegno agli istituti di credito che, con il rilascio delle garanzie previste nei contratti di affidamento dei lavori, sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare l’implementazione dei progetti infrastrutturali di grandi dimensioni, come appunto la linea Palermo-Catania”.

Ferrovia Palermo-Catania, la ripartizione del finanziamento

Nella note si legge che viene previsto “un finanziamento diretto della BEI al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di 800 milioni, di cui la prima tranche da 200 milioni è già stata stipulata; uno strumento di contro-garanzia, sempre da parte della BEI e sviluppato insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, per un importo di 1,3 miliardi a favore di intermediari finanziari“.

“Di questi, i primi 500 milioni sono stati assegnati ad Intesa Sanpaolo – banca che ha fatto da apripista al progetto contribuendo alla definizione dello schema dello strumento – e 300 milioni a CDP, mentre i rimanenti 500 milioni verranno allocati ad altri intermediari finanziari in una fase successiva. Questo strumento non ha precedenti nell’operatività della BEI ed è volto a contro-garantire le garanzie contrattuali che gli istituti finanziari rilasceranno in favore di Rete Ferroviaria Italiana nell’interesse dei soggetti eleggibili e aggiudicatari dei lavori”.

“Grazie alla contro-garanzia del 50% si potranno generare garanzie da parte degli istituti finanziari pari al doppio dell’impegno della BEI: si arriverà quindi a 2,6 miliardi di garanzie disponibili per l’attivazione dei contratti di costruzione e il conseguente avvio dei lavori. A questa cifra si aggiungono gli 800 milioni di finanziamento diretto al MEF, per un valore complessivo di 3,4 miliardi a favore dell’ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Catania”.

Ferrovia Palermo-Catania, Salvini: “Recuperiamo tempo perso”

“I cittadini si aspettano concretezza e abbiamo il dovere di non deludere le aspettative. Siamo impegnati per recuperare il tempo perso, accelerando sui lavori, e per garantire collegamenti efficienti in Sicilia. Collegamenti utili soprattutto se si pensa che il Governo è determinato (dopo decenni) a far diventare realtà anche il ponte tra l’isola e la Calabria”‘, ha dichiarato il ministro Matteo Salvini.