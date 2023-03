Ferrovie, Santanchè e Sgarbi arrivano in Sicilia per visitare la Agrigento-Porto Empedocle

Ad annunciarlo, attraverso una nota, è stato il presidente di Ferrovie Kaos, Mauro Indelicato: "Grande riconoscimento".

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, arrivano in Sicilia per fare visita alla Ferrovia dei Templi Agrigento-Porto Empedocle. Ad annunciarlo, attraverso una nota, è stato il presidente di Ferrovie Kaos, Mauro Indelicato.

“A margine degli eventi organizzati dalla Fondazione FS al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici in occasione del Decennale delle attività – si legge nel comunicato – il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, hanno annunciato una loro prossima visita sulla Ferrovia dei Templi, Agrigento-Porto Empedocle, una delle 12 ferrovie turistiche italiane”.

Ferrovie, Indelicato: “Importante riconoscimento”

“Si tratta di un importante riconoscimento – prosegue Indelicato – nel corso del suo intervento il Sottosegretario Sgarbi ha definito la ferrovia Agrigento-Porto Empedocle una meraviglia, elogiando il loro posto in essere dalla Fondazione FS e dalle Associazioni di volontari come la nostra, per la sua salvaguardia”.

Il Ministro del Turismo ed il Sottosegretario alla Cultura potrebbero arrivare ad Agrigento, a bordo di un treno storico, già nella prossima primavera.

