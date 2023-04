Festival di Cannes: in concorso Moretti, Bellocchio e Rohrwacher

L’Italia porta in concorso 3 film, cosa che non accadeva dal 2015

Il sol dell’avvenire, Rapito e La chimera in gara per la Palma d’Oro alla 76ma edizione del Festival, dal 16 al 27 maggio. La presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato la selezione ufficiale della 76ma edizione del Festival, in programma sulla Croisette dal 16 al 27 maggio. L’Italia porta in concorso 3 film, cosa che non accadeva dal 2015: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (dal 20 aprile in sala in Italia), Rapito di Marco Bellocchio (nelle sale dal 25 maggio) e La chimera di Alice Rohrwacher. L’attesissimo nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sarà ospitato Fuori Concorso. La Palma d’Oro manca all’Italia dal 2001, con la vittoria di Nanni Moretti grazie a La stanza del figlio.

Per quanto riguarda il resto della competizione (19 i film finora annunciati), troviamo i già quasi certi della vigilia come Asteroid City di Wes Anderson, Monster di Hirokazu Kore’eda, Fallen Leaves di Aki Kaurismaki, The Old Oak di Ken Loach, May December di Todd Haynes e The Zone of Interest di Jonathan Glazer. Sei i titoli diretti da registe donne: Club Zero di Jessica Hausner, Les filles d’Olfa di Kaouther Ben Hania, Anatomie d’une chute di Justine Triet, L’été dernier di Catherine Breillat, Banel et Adama di Ramata-Toulaye Sy (unica opera prima in gara) e il già citato La chimera della nostra Alice Rohrwacher.