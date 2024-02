Fiat 500 si schianta contro platano: morto giovane calciatore

Tanti gli strazianti messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e parenti

Non ce l’ha fatta Giovanni Colognese, il 20 enne di Oderzo (TV) che, il 31 gennaio scorso si era schiantato con la sua Fiat 500 contro un platano. Questa mattina, in ospedale a Treviso, dichiarata purtroppo la morte cerebrale. Troppo gravi le ferite riportate durante l’incidente, quando l’auto sulla quale era a bordo è uscita fuori strada per motivi ancora tutta da chiarire. A liberarlo dall’intreccio della lamiere, tramite cesoie e divaricatori, sono stati i pompieri accorsi da Motta di Livenza. Trasporato in elisoccorso, il giovane è stato preso in cura dal personale del Suem, entrando in ospedale in codice rosso. Questa mattina la dichiarazione da parte del nosocomio veneto della morte cerebrale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cordoglio sui social

La scomparsa di Giovani, molto conosciuto a Oderzo dove viveva e giocava a calcio nelle giovanili dell’Opitergina, ha lasciato una scia di infinito dolore tra familiari e amici. Sui social i messaggi di straziente cordoglio. Con un lungo post sulla pagina Facebook è così che lo ricorda “Tutto il calcio San Donà Portogruaro”:”Le tragedie arrivano quando meno te le aspetti. In una serata di metà settimana, sei li nello spogliatoio pronto ad andare in campo per l’ allenamento settimanale. Ti accorgi che manca il compagno e pensi ” avrà il turno in fabbrica” , “sarà all’ università per preparare l’ esame” , “non starà tanto bene” , “questa sera non aveva voglia di allenarsi. Addio Giovanni”.