Cade e si infortuna sull’Etna: biker in elisoccorso al Cannizzaro di Catania

L'incidente nella zona di Serra Pizzuta nel territorio del comune di Nicolosi

Incidente, questa mattina, 16 gennaio 2024 nella zona di Serra Pizzuta nel territorio del comune di Nicolosi, sul versante sud dell’Etna. A cadere rovinosamente un biker originario di Belpasso. Per lui un infortunio serio, tale da richiedere l’intervento della squadra di soccorso del CNSAS Sicilia. Insieme a questa il SAGF della Guardia di Finanza, gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

La dinamica dei soccorsi

Raggiunto sul luogo del sinistro, lungo il sentiero sterrato che stava percorrendo e dove si è infortunato, il biker è stato trattato e immobilizzato per i sospetti traumi riportati. Infine è stato trasportato in barella fuori dalla zona impervia per essere imbarcato a bordo dell’eliambulanza 118. Da lì in volo fino all’ospedale Cannizzaro di Catania. Presente sul posto la Polizia Municipale del comune di Nicolosi.