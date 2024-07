Fiction Stromboli, il ministro Musumeci favorevole alla messa in onda

Sulla vicenda è intervenuto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che tramite un post sui social ha espresso il proprio apprezzamento

Nei giorni scorsi la Rai ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, il palinsesto 2024-2025 e tra le novità, nella sezione fiction, è stata inserita “Sempre al tuo fianco”, nuova opera incentrata sulla Protezione Civile e ambientata nelle Isole Eolie. Una decisione che non ha trovato d’accordo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: nel corso delle riprese della fiction avvenute a Stromboli, nel 2022, si innescò un terribile incendio che provocò ingenti danni, per tale ragione il governatore isolano si è detto intenzionato a chiedere la sospensione della messa in onda della fiction.

Le parole del ministro Musumeci

Sulla vicenda è intervenuto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che tramite un post sui social ha espresso il proprio apprezzamento sulla scelta presa dalla Rai di trasmettere il prossimo autunno la fiction “Sempre al tuo fianco” e si è detto sorpreso delle posizioni di dissenso emerse.

“Esprimo vivo apprezzamento alla direzione Rai per avere deciso di inserire nel suo palinsesto autunnale la fiction dedicata alla funzione della Protezione civile in Italia. Si tratta di una serie televisiva di alto valore educativo e formativo, che promuove un approccio nuovo e responsabile alla cultura del rischio, di cui proprio oggi si avverte tanto bisogno. Al tempo stesso – scrive il ministro Musumeci – sorprendono alcune disarmanti posizioni di dissenso – anche istituzionali – assunte nelle ultime ore, animate da pregiudizi o da interessi di categoria che mal si conciliano con una doverosa politica di prevenzione del rischio. Cosa c’entra il contenzioso tra un privato e una comunità locale, contenzioso già affidato alla magistratura civile (che dovrà giustamente valutare l’entità del danno procurato da un incidente), con la autonoma decisione programmatoria dell’azienda pubblica di Stato? Vorrei non si facesse facile confusione tra interessi pubblici e pur legittimi interessi privati”.