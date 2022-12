La figlia di Cuffaro proclamata magistrato, lui si commuove: “Lei ha sconfitto la mia sconfitta”

L'ex presidente della Regione non era in aula al momento della proclamazione ma ad un convegno durante il quale ha dato l'annuncio visibilmente emozionato

“Sono felice, mia figlia sconfigge la mia sconfitta“. Lo ha detto Totò Cuffaro dopo che ieri sua figlia Ida è stata proclamata magistrato.

La proclamazione è avvenuta a Roma ma l’ex presidente della Regione Siciliana e attuale commissario regionale della Dc non era presente in aula. Ha però dato la notizia, con la voce rotta dalla commozione, durante il convegno organizzato dall’Associazione mediterranea piccole imprese (A.M.P.I.), presso il Casale San Lorenzo, a Palermo.

La commozione di Cuffaro per la figlia magistrato

Nel corso del proprio intervento ha sottolineato che la giornata era per lui molto importante visto che la figlia entrava ufficialmente a far parte della magistratura. Cuffaro non ha nascosto la sua emozione dopo aver a lungo mantenuto il silenzio sulla carriera della figlia.

All’Assemblea ha sottolineato che per lui non “è un peso trovarmi qui tra voi mentre mia figlia è a Roma. Maria Grazia Riscifuli (organizzatrice e appartenente all’Ampi, ndr) ha fatto tanto ed è giusto essere qui”. Poi ha aggiunto, manifestando tutta la sua gioia, quella di un padre che ha visto la figlia coronare il proprio sogno con coraggio e tenacia: “Sono felice per mia figlia, lei sconfigge la mia sconfitta”.