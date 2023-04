Figlia rovescia popcorn in aereo, mamma incinta costretta a raccoglierli: “Umiliata”

A raccontare la vicenda su Twitter è stata Jessie James Decker, cantante country sorella della donna

E’ Jessie James Decker, cantante country 34enne che negli Usa è una vera celebrità, a raccontare la vicenda: “Mia sorella mi ha appena mandato un messaggio dal suo volo su @united. Come sapete, è incinta di cinque mesi, è ad alto rischio e viaggia anche da sola con le sue due bambine piccole. Blaire ha accidentalmente rovesciato dei popcorn nel corridoio e un’assistente di volo si è avvicinata a Sydney con un sacco della spazzatura e una salvietta umida, dicendole che il capitano vuole che Sydney pulisca ogni briciola”.

La rabbiosa ironia di James Decker

La giovane mamma in questione è Sidney Rae Bass, e ciò che le è successo ha profondamente turbato tutti coloro che, tramite i social, sono venuti a conoscenza della vicenda. «La mia povera sorella è a quattro zampe, piange nel corridoio, completamente umiliata ed esausta, con i suoi figli mentre tutti gli altri guardavano. Ben fatto, United», spiega nelle story James Decker. Infine la beffa, visto che l’assistente di volo avrebbe detto alla sorella che i popcorn potevano rappresentare un pericolo per la sicurezza, salvo poi scoprire che era stata la stessa compagnia aerea a darli alle bambine.

Anche il marito di Sydney, il lanciatore dei Toronto Blue Jays, Anthony Bass, ha postato l’incidente su Twitter domenica. «L’assistente di volo @united ha appena fatto in modo che mia moglie incinta di 22 settimane che viaggia con due bambine di 5 e 2 anni si mettesse in ginocchio per raccogliere i popcorn fatti cadere da mia figlia più piccola. Mi stai prendendo in giro?».