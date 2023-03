Finanza agevolata, quasi 9 milioni di euro per le aziende siciliane

Per le aziende siciliane, la finanza agevolata rappresenta un importante strumento a sostegno della crescita

Nell’anno appena concluso le imprese siciliane hanno ottenuto in media quasi 9 milioni di euro di finanziamenti grazie al lavoro di Golden Group, principale società indipendente italiana attiva nella finanza agevolata.

In Sicilia, 134 aziende hanno presentato in media quasi 3 richieste di contributi ciascuna. I fondi richiesti riguardano strumenti pensati dal governo per superare la crisi economica causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. A questi si affiancano i progetti per la valorizzazione del territorio, così come quelli orientati allo sviluppo dell’imprenditoria locale. I finanziamenti ottenuti appartengono a un universo variegato: si va dal credito di imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno al Fondo a sostegno dell’impresa femminile, passando per i finanziamenti per l’innovazione, ricerca e sviluppo, la formazione dei dipendenti e la valorizzazione della proprietà intellettuale.

Per le aziende siciliane, la finanza agevolata rappresenta un importante strumento a sostegno della crescita: infatti, i dati a disposizione di Golden Group dimostrano che in questa regione il numero di progetti presentati è maggiore rispetto alla media nazionale, con un valore di 2,9 richieste per azienda a fronte delle 2,7 nel resto d’Italia.

Nel 2023, le risorse messe a disposizione per le aziende siciliane sono in totale 35 milioni e i consiglieri d’impresa di Golden Group sono al loro fianco per avviare le procedure per la presentazione dei progetti finanziati dalle istituzioni regionali, nazionali ed europee. L’azienda bolognese, inoltre, continua a crescere e assumerà 50 nuove risorse nel corso di quest’anno sull’intero territorio nazionale.

La finanza agevolata riveste un ruolo centrale per il rilancio dell’economia del Paese: per questo Golden Group sarà presente al “Sicily Business Forum”, il più grande evento dedicato al mondo del business per il Sud Italia, che si tiene oggi a Catania. Si tratta di un’importante occasione di confronto sulle opportunità di crescita per le imprese che investono nel territorio.

“Le aziende siciliane stanno affrontando un momento complesso: la finanza agevolata è uno strumento decisivo nell’intercettare le risorse in arrivo dalle istituzioni e favorire lo sviluppo economico” ha affermato Davide Malaguti, Presidente di Golden Group. “I dati relativi alla Sicilia dimostrano che il ruolo di guida e supporto degli oltre 150 consiglieri d’impresa di Golden Group rappresenta un contributo fondamentale a sostegno dell’imprenditoria italiana”.