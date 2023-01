Finanziaria 2023, una bozza da 128 articoli e l’obiettivo di un testo “snello” e tecnico

Ecco gli ultimi aggiornamenti sui lavori relativi alla Finanziaria 2023 in Sicilia e come procedono i lavori.

Rimane in fase di stallo la Finanziaria della Regione Siciliana per l’anno 2023: c’è una bozza del Ddl di Stabilità, con circa 128 articoli, ma i lavori parlamentari potrebbero subire dei rallentamenti a causa della vicina festa di Sant’Agata a Catania.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Manovra finanziaria, il cui esame all’Ars potrebbe slittare alla prossima settimana.

Finanziaria 2023, il punto

Per dare un’accelerazione decisiva all’esame in aula, una soluzione potrebbe essere quella di optare per una Manovra “snella”, dal contenuto prevalentemente tecnico e incentrata sui provvedimenti d’impatto finanziario. Al momento la bozza contiene 128 articoli (erano 17 nel testo originario, poi seguiti da una serie di emendamenti oggetto di dibattito tra maggioranza e opposizioni) e gli uffici di Palazzo dei Normanni sono in attesa delle tabelle e dell’allegato tecnico al Bilancio per procedere con i lavori.

Sui lavori relativi alla Finanziaria del 2023 si erano espresso, negli scorsi giorni, anche l’assessore all’Economia Marco Falcone: “Dopo una lunga e proficua sessione di lavoro in Commissione Bilancio, ha preso forma una legge di Stabilità dal valore complessivo di 16,5 miliardi di euro che si poggia su tre pilastri: la certezza dei conti, il sostegno all’economia e allo sviluppo, l’ascolto di tutte le forze politiche e sociali della Sicilia”, aveva comunicato in una nota.

Il governatore Schifani, invece, aveva sottolineato la necessità di “coniugare l’esigenza di garantire l’equilibrio dei conti con il dovere di far fronte alle conseguenze di una congiuntura economica e sociale particolarmente difficile”, chiedendo la massima collaborazione tra maggioranza e opposizione per completare i lavori nei tempi stabiliti.