Finanziaria, fondi per disabili e contro il bullismo: soddisfazione della Lega

E’ stato mantenuto in finanziaria anche lo stanziamento analogo per le scuole superiori. Una norma proposta dalla Lega.

PALERMO – “Nella legge di bilancio e nella finanziaria regionale trovano spazio le norme che la Lega ha voluto fortemente sul ripristino del servizio AsaCom e igienico personale per i disabili nei Comuni e quindi per gli alunni delle scuole elementari e medie. E’ stato mantenuto anche lo stanziamento analogo per le scuole superiori. Una norma da noi proposta finanzia la legge 27 del 2021 sulla lotta al bullismo e al cyberbullismo, con uno stanziamento di 500mila euro servirà a sostenere progetti specifici da parte dell’Assessorato regionale all’Istruzione. Nel pacchetto dei nostri emendamenti anche la destinazione di dieci milioni, per la sicurezza e la vigilanza nelle aree rurali, al fine di impedire reati contro il patrimonio e un fondo con 25 milioni (5 milioni per cinque anni) per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi avendo attenzione per le branche che scontano lunghe liste di attesa e per le specializzazioni in anestesia, pediatria, medicina di urgenza e chirurgia di urgenza. Questa misura varrà anche per i medici specializzandi provenienti da altre regioni purché mantengano la residenza in Sicilia. In Aula saremo determinati per l’atteso via libera alla norma, sostenuta da tutta la maggioranza, che consentirà l’estensione a 36 ore settimanali del contratto di lavoro di circa 4mila Asu degli enti locali siciliani e degli enti del privato sociale”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.