Finanziaria Sicilia, l’ottimismo di Falcone: “Ci stiamo lavorando, presto iter per legge”

Governo regionale al lavoro per definire la prossima Finanziaria che dovrà essere approvata entro la fine dell'anno.

Governo regionale al lavoro in vista della prossima Finanziaria. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha assicurato recentemente che la nuova Manovra verrà approvata entro la fine dell’anno, a differenza di quanto accaduto in passato con i lavori che si sono prolungati ben oltre le previsioni.

“I tempi previsti dalle consuetudini e alle norme: su questo non credo ci siano precedenti. Daremo alla Sicilia una legge di stabilità entro l’anno“, ha assicurato l’ex presidente del Senato.

Finanziaria, Falcone: “Ultimi dettagli prima di iter parlamentare”

L’assessore all’Economia, Marco Falcone, attraverso un post pubblicato nelle scorse ore sui social ha ripreso il pensiero del governatore, sottolineando come quella di ieri, martedì 5 settembre, sia stata “un’altra proficua giornata di lavoro per definire gli ultimi aspetti e avviare così l’iter parlamentare della legge”.

“Avanziamo – ha aggiunto Falcone – anche su Rendiconto 2022 e Bilancio 2024/26, strumenti che pur tra le lungaggini stanno per andare in porto per dare ordine alla nostra Regione”.

“Dai primi dati che riscontriamo, stiamo confermando il trend in crescita sui pagamenti a favore di imprese e fornitori già avuto nel primo semestre 2023. Dalle carte, dunque, ai fatti che invertono la tendenza. Siamo all’opera per una Istituzione che sia in ordine e sappia mantenere i propri impegni”, ha concluso l’assessore.