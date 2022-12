Fisco: Crosetto “Per combattere evasione serve Stato efficiente e giusto”

"La grande distinzione è tra chi non può evadere e altri che hanno la possibilità di evadere", ha detto il ministro

”La strada per combattere l’evasione è fatta da una parte dal rendere lo Stato efficiente e giusto e dall’altra obbligare le persone a pagare le tasse che devono pagare in cambio di servizi che non sono contestabili”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.

‘‘E’ un percorso che si fa insieme. La grande distinzione è tra chi non può evadere e altri che hanno la possibilità di evadere. Nei momenti di difficoltà come questo, se una parte riesce a non pagare, quella che invece è obbligata a pagare ha una vita impossibile” ha aggiunto.