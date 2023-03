Fisico scolpito senza dieta e palestra? Si può: storia di un folle tattoo

Un uomo che non riusciva a dimagrire si è fatto tatuare degli addominali scolpiti all'altezza dello stomaco: il risultato è incredibile

Avere un fisico scultoreo senza ricorrere alla dieta o ad intensi allenamenti è possibile. Non è uno scherzo, assolutamente: bastano soltanto fantasia ed immaginazione. Ad insegnarcelo è la folle storia raccontata da un tatuatore di Manchester, Dean Gunther, il quale nei giorni scorsi ha dovuto realizzare un tatuaggio molto bizzarro ad un uomo che voleva essere in forma per la prossima estate senza dover andare in palestra e rinunciare al cibo. Gunther, infatti, ha impiegato due giorni per disegnare una tartaruga sullo stomaco del cliente che non riusciva in nessun modo a dimagrire.

Il tattoo degli addominali è diventato virale



Le immagini sui social mostrano Dean che segna attentamente il corpo del suo cliente con intricate linee muscolari prima di tatuare i muscoli molli sullo stomaco: “Ha deciso un tatuaggio particolare, potendo così godersi la birra e il buon cibo. Ero entusiasta di fare questo tatuaggio perché avevo già visto qualcuno farlo prima, ma non sembrava realistico, ed erano semplici contorni neri. Quindi, ho deciso di accettare questa sfida e di farlo in modo completamente diverso. È stata una delle mie richieste più insolite, ma sono d’accordo”, ha commentato il tatuatore. Il video dell’incredibile tatuaggio è diventato immediatamente virale, raccogliendo milioni di visualizzazioni sia su TikTok che su Instagram. Per il cliente un sogno diventato realtà, senza alcuno sforzo.