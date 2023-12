Follia d’amore di un prete: s’innamora di una parrocchiana e fugge insieme a lei

Un prete dopo essersi innamorato di una parrocchiana è scappato improvvisamente dalla sua comunità lasciando sbigottiti i fedeli

Una storia incredibile ha visto protagonista un prete che, innamoratosi di una parrocchiana, è fuggito insieme a lei, lasciando un’intera comunità senza guida. E’ successo in un paesino della Valle del Sele, tra Avellino e Salerno. Il sacerdote, originario di Eboli, si sarebbe innamorato di una parrocchiana di Battipaglia organizzando anche una fuga. Se ne sono accorti i fedeli che hanno trovato di punto in bianco la parrocchia chiusa, senza alcuna spiegazione. Ma le voci su questo rapporto avevano già iniziato a circolare da tempo.

La fuga del prete con la parrocchiana

Secondo quanto riportato dai giornali locali, il sacerdote aveva annunciato ai fedeli l’intenzione di recarsi in Africa per una missione umanitaria. Ma in realtà nel piccolo villaggio africano non ci è mai arrivato. E nessuno sa dove sia, si dice invece che sia fuggito con una parrochiana di Battipaglia. La Curia ovviamente è corsa immediatamente ai ripari. Il periodo natalizio è ovviamente ricco di liturgie e preparazioni e la parrocchia non poteva rimanere scoperta. Per questo è stato subito affidato ad un altro religioso l’onere di sostituire il prete in fuga.