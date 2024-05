Fondi di sviluppo e coesione: per Palermo 650 mln di investimenti

Ben quattrocento milioni dei Fondi di sviluppo e coesione saranno utilizzati per la realizzazione del termovalorizzatore, i restanti per interventi che serviranno a cambiare il volto del territorio

PALERMO – Risorse per 647 milioni da spendere sul territorio, di cui 400 milioni per il termovalorizzatore e 247 per interventi che serviranno a cambiare volto in alcune aree della città. Sono il frutto dell’accordo sulla distribuzione dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc 2021-2027) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione siciliana. Giorgia Meloni e Renato Schifani hanno firmato il documento lunedì al Teatro Massimo, alla presenza dei sindaci di tutta l’Isola, di autorità civili, religiose e militari.

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e della Città metropolitana, ha commentato: “Sono soddisfatto dell’intenso lavoro degli ultimi mesi tra Comune e Regione siciliana che ha portato alla distribuzione dei Fondi di sviluppo e coesione sulla città. Oltre ai 400 milioni di euro per la realizzazione di un termovalorizzatore, Palermo riceverà altri 247 milioni di euro”.

Fondi di sviluppo e coesione per ambiente, cultura, rigenerazione urbana

Ambiente, cultura, rigenerazione urbana sono alcuni degli ambiti su cui interverranno i progetti per trasformare aree degradate e migliorare anche la qualità dei servizi. Tra i 647 milioni di euro a disposizione del Comune di Palermo, per esempio, 44 milioni sono riservati agli interventi su Monte Pellegrino che permetteranno la riapertura di via Monte Ercta. Ai lavori di disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto sono destinati 27 milioni. Un investimento di 19 milioni è previsto per la manutenzione dei canali di maltempo. Alle vasche di laminazione per fronteggiare gli allagamenti a Mondello e Sferracavallo sono destinati 15 milioni 500 mila euro.

La zona di Cruillas, per la realizzazione della fognatura e l’eliminazione di scarichi nel canale Mortillaro, potrà contare su 15 milioni di euro. Per la riqualificazione del Centro congressi e delle aree limitrofe della Fiera del Mediterraneo sono previsti 30 milioni. Nell’ambito dei trasporti e mobilità un budget di 13 milioni è destinato ai lavori di riqualificazione del Waterfront Crispi per la riqualificazione delle aree che separano il porto dalla Città (passerella, asse viario, rotatoria).

In ambito culturale, amministrazione interessata la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Palermo, sono previsti rispettivamente un milione di euro nell’itinerario liberty per i musei villino Florio all’Olivuzza e un milione di euro per il villino Basile. Due milioni di euro alla Real Casina cinese, rispettivamente per la valorizzazione e la riqualificazione dei locali e del giardino.

La Città metropolitana di Palermo può contare su 73 milioni di euro

La Città metropolitana di Palermo, che comprende 82 Comuni, può contare invece su 73 milioni di euro. “Saranno destinati esclusivamente – ha detto Lagalla, anche nella veste di sindaco metropolitano – a interventi sulla rete stradale provinciale per migliorare i collegamenti tra il capoluogo e i comuni limitrofi”.

“Da oggi – ha concluso – inizia un nuovo capitolo che richiederà grande senso di responsabilità e impegno da parte del Comune, della Città Metropolitana e degli altri Enti attuatori dei progetti affinché, nei prossimi anni, queste risorse non vengano sprecate”.

Tra i finanziamenti, nella linea di intervento trasporto stradale, 7 milioni di euro sono destinati a risolvere le criticità a monte e a valle della strada provinciale 4 Portella di Poira. Alla Strada provinciale 55 Mezzojuso-Campofelice vanno 4 milioni 600 mila euro. Per i lavori alla strada provinciale 1 Montelepre-Borgo Nuovo-Partinico è previsto un finanziamento di 3 milioni di euro. Alla Strada provinciale 34 Portella della Ginestra-Piana degli Albanesi-Sv Palermo-Sciacca vanno 2 milioni 500 mila euro.

In totale la Sicilia può contare complessivamente su 6,8 miliardi di euro nei prossimi anni per favorire lo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio. La Regione siciliana, nella definizione della programmazione degli interventi che fanno capo al Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 ha beneficiato del supporto di Cassa depositi e prestiti.