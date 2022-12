Fondi PNRR, La Vardera: “Sicuri che gli esperti scelti dalla Regione siano all’altezza?”

L'Onorevole La Vardera ha posto un'interrogazione al presidente della Regione Schifani sulla scelta degli esperti per i fondi del PNRR

L’onorevole Ismaele La Vardera ha depositato ieri un’interrogazione al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore Andrea Messina per chiedere formalmente quali criteri di valutazione siano stati utilizzati per la scelta degli esperti sul PNRR.

“Mi aspetto risposte immediate”



Un atto dovuto quello dell’onorevole per fare luce sulla vicenda dopo il servizio di Filippo Roma, andato in onda sul programma “Le Iene”: “Mi aspetto – dice La Vardera – dall’assessore Messina e dal Presidente Schifani risposte immediate. Con i fondi del PNRR non possiamo scherzare”.