Incidente pauroso durante l’ultima gara di Formula E che si è svolta a Roma

Sabato scorso si è svolta a Roma una gara della Formula E, durante la quale si è verificato un terribile incidente che ha coinvolto diverse vetture in un modo o nell’altro, ma in particolare per due piloti si è temuto il peggio.

Formula E, lo schianto

Ad un tratto un pilota ha perso il controllo del bolide e ha sbandato fino a fare un testacoda, posizionandosi trasversalmente in pista e mettendo a rischio gli altri concorrenti. Alcuni sono riusciti a schivare l’auto, altri l’hanno sfiorata ma non hanno riportato gravi danni. Tuttavia, una macchina in gara l’ha centrata in pieno e per alcuni momenti vi è stato il panico anche fra i telecronisti che commentavano la competizione. Ecco come è andata.

Video Twitter da ABB FIA Formula E World Championship