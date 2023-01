Forte scossa di terremoto a Malta, avvertita anche in Sicilia

Molti maltesi sono scesi in strada per la paura. Non si conoscono al momento le conseguenze del sisma su case e persone

È uun vero e proprio sciame sismico quello che da ieri sta mettendo in apprensione l’isola di Malta. Ben otto scosse, due delle quali di media-alta intensità. La più forte si è verificata alle 20.55, quando i sismografi hanno registrato una vibrazione terrestre pari ad una magnitudo 5.6, seguita da altre due scosse, alle 21.10 e alle 21.13 di magnitudo 3.8 e 3.5.

Quanto basta per allarmare la popolazione maltese. In tanti, infatti, sono scesi in strada, soprattutto nella zona sud dell’Isola dove le case hanno subito le maggiori oscillazioni. Al momento non è giunta notizia di danni a persone o cose ma la scossa delle 20.55 è stata molto violenta, tanto che è stata avvertita perfino in Sicilia, a sud ma anche nell’entroterra siciliano.