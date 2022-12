Forti nevicate in Canada, incidente fra pullman: più di 50 feriti

È successo vicino alla città di Merritt e non si sa cosa abbia causato l'incidente, avvenuto a circa 260 km da Victoria

Più di 50 persone sono rimaste ferite in un incidente tra autobus nella provincia della British Columbia, in Canada. È successo vicino alla città di Merritt e non si sa cosa abbia causato l’incidente, avvenuto a circa 260 km dal capoluogo di provincia, Victoria.

Il premier Eby: “Scioccato e rattristato”

Cinquantatré persone sono state portate in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note. Il premier David Eby si è detto “scioccato e rattristato” nell’apprendere del “grave” incidente e ha aggiunto: “I nostri pensieri sono rivolti alle persone coinvolte nell’incidente, ai loro cari, ai primi soccorritori e agli operatori sanitari che danno il massimo per curare le persone e tenerle al sicuro”.

Maltempo, condizioni di viaggio impegnative

Una dichiarazione meteorologica speciale emessa ieri avvertiva di condizioni di viaggio “impegnative” a causa di forti nevicate, ghiaccio e pioggia gelata. Tutti i servizi ferroviari tra le due città più grandi del Canada, Toronto e Montreal, sono stati cancellati per il giorno di Natale dopo che un treno è deragliato a causa delle cattive condizioni meteorologiche.