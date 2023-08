La fortuna bacia la Sicilia, vinti al Lotto quasi 275mila euro nel Palermitano

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro, per un totale che supera i 768 milioni in questo 2023

Il concorso del Lotto di martedì 29 agosto ha registrato vincite per quasi 275mila euro a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo: la più alta, da ben 249.500 euro, spiega agipronews, è arrivata grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo con la combinazione 7-9-36-46; stessa combinazione che, giocata su tutte le ruote, ha fruttato altri 24.900 euro al fortunato giocatore.

Vinti oltre 70mila euro in Lombardia

Da registrare, poi, vincite in Lombardia per un totale che sfiora i 70 mila euro: a Domaso, in provincia di Como, centrato un ambo secco (combinazione 4-87 sulla ruota di Bari) da 37.500 euro; a questa vincita, se ne aggiunge una da 14mila ad Arcisate, in provincia di Varese, con tre ambi e un terno, una da 9.250 euro a Milano con tre ambi e un terno, e infine una da 9mila euro a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, con un terno secco sulla ruota di Milano (combinazione 11-59-73). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 768 milioni in questo 2023.