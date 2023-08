Isola delle Femmine, 70enne si tuffa con onde alte: salvato

I bagnini di un lido della località marinara hanno notato l'uomo in evidente difficoltà e a rischio di annegamento

Momenti di paura ieri a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Un 70enne, nonostante le onde alte, ha deciso di tuffarsi nel mare agitato.

L’intervento dei bagnini

I bagnini di un lido della località marinara hanno notato l’uomo in difficoltà e a rischio di annegamento. Subito dopo si sono tuffati in mare salvando il pensionato.

Il salvataggio

Per il 70enne attimi di paura che, al ritorno in riva, ha ringraziato calorosamente i bagnini per aver portato a termine l’operazione di salvataggio.