Usava l’auto di servizio per scopi personali, sospeso capo della polizia municipale di Isola delle Femmine

Antonio Croce, capo della polizia municipale del Comune di Isola delle Femmine, è accusato di peculato e falso.

Le accuse arrivano dopo l’ordine da parte del gip di Palermo, Clelia Maltese, per la sospensione dalle funzioni di Croce.

Le indagini

Da quanto emerge dalle indagini, secondo gli investigatori, il capo dei vigili avrebbe utilizzato l’autovettura di servizio per scopi di tipo personale.

Ma non solo, poiché gli viene contestato anche che imbrogliava sulla propria presenza in servizio per mezzo di comunicazioni fatte mensilmente all’ufficio contabile. Dunque, avrebbe dichiarato che si trovava a lavoro, in ufficio, quando sarebbe rimasto in casa, così emerge dalle indagini.

Queste sono state coordinate dal procuratore aggiunto del capoluogo siciliano Paolo Guido e dai pm Giorgia Spiri e Andrea Zoppi.

Il primo cittadino del comune nel Palermitano, Orazio Nevoloso, ha lasciato un breve commento su quanto emerso dalle indagini e quanto disposto dal gip: “L’Amministrazione comunale esprime la massima fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’ordine e al contempo auspica che si faccia al più presto chiarezza sulla vicenda che vede coinvolto il Comando della Polizia Municipale”.