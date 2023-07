Incendio aeroporto Catania, 25 voli in partenza da scalo Comiso

La società che gestisce i servizi a terra dell'aeroporto sta riprogrammando i voli a causa dello stop al terminal A

La Sac rende noto che sono in tutto 25 i voli programmati per la giornata di oggi in partenza dall’aeroporto di Comiso, nel Ragusano, in seguito al rogo che ha colpito lo scalo catanese di Fontarossa nella notte tra domenica e lunedì scorso.

I voli riprogrammati

La società che gestisce i servizi a terra dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania, sta riprogrammando i voli a causa dello stop al terminal A. Il primo volo, della Wizzair, è decollato alle 6.10 di stamane per Bologna. L’ultimo sarà alle 21.25 un volo della Easyjet diretto a Napoli.