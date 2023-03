Sicilia tra turismo e cultura, Forum QdS con l’assessore Scarpinato

Filippo Anastasi, vicepresidente di QdS, intervista l'assessore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana.

È stato nella sede palermitana per il forum del Quotidiano di Sicilia l’assessore ai “Beni Culturali e all’Identità Siciliana”, Francesco Paolo Scarpinato, che ha parlato di tematiche centrali nell’azione del Governo regionale come la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle sinergie avviate con l’assessorato al Turismo per favorire l’incoming nell’isola.

Intervistato dall’avvocato Filippo Anastasi e dalla giornalista Giovanna Naccari, Francesco Paolo Scarpinato ha poi parlato anche degli obiettivi del suo Assessorato per i prossimi anni: sviluppo della digitalizzazione con l’aiuto dei fondi PNRR, come succede già nelle altre capitali europee, rivisitazione della Legge 20 per nominare i manager dei parchi siciliani e la stabilizzazione dei precari dei beni culturali.

L’intervista completa sarà disponibile sul cartaceo del Quotidiano di Sicilia nei prossimi giorni.

Sonia Sabatino