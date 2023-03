Forza Italia, Mineo si dimette da commissario cittadino di Palermo: “Farò l’assessore”

Andrea Mineo lascia la carica di coordinatore cittadino di Forza Italia per dedicarsi interamente alla carica di assessore.

“La sfida di cambiamento e di buon Governo per la nostra città che, insieme al professore Roberto Lagalla, abbiamo raccolto, mi impone di dedicarmi in toto all’importante e complesso ruolo di assessore. Per questa ragione ho scelto di rassegnare le dimissioni dal ruolo di commissario cittadino di Forza Italia”.

Lo dice l’assessore Andrea Mineo, che annuncia le proprie dimissioni da commissario azzurro ai piedi di monte Pellegrino.

Mineo: “Da me spirito di servizio per Palermo”

“Lo faccio – prosegue Mineo – con spirito di servizio per la mia città, essendo conscio di aver dato il massimo per il partito nel quale milito dal primo giorno del mio impegno politico”.

“Lo faccio anche nella fiera consapevolezza di aver contribuito in maniera determinante a far tornare Forza Italia al Governo della città, con risultati mai raggiunti nell’ultimo decennio. Ringrazio l’ex coordinatore regionale del partito Gianfranco Miccichè per avermi consentito di lavorare alla riorganizzazione del partito a Palermo”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno speso se stessi e le loro energie, tanto nelle liste del consiglio comunale che nelle circoscrizioni – conclude – Voglio rivolgere infine i miei più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro all’amico Marcello Caruso, nuovo coordinatore Regionale di Forza Italia”.