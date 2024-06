FOTO | AMTS Catania, presentati i nuovi ausiliari del traffico ed autisti: ecco le novità sui mezzi

29 nuovi ausiliari del traffico, 8 autisti del settore rimozione e i nuovi mezzi a disposizione del personale: le novità AMTS

Una svolta per il futuro per migliorare viabilità e mobilità all’interno della città di Catania. Mattinata importante quella vissuta quest’oggi alla rimessa AMTS R1 di via Plebiscito. Sono stati presentati infatti 29 nuovi ausiliari del traffico e 8 autisti del settore rimozione assunti di recente dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA. Mostrati alla stampa anche i nuovi carro attrezzi, le nuove vetture con i sistemi di street control e i nuovi mezzi a due ruote di cui verranno dotati gli ausiliari. Presente in loco l’amministratore unico di AMTS Catania Giacomo Bellavia, soddisfatto per le novità ritenute essenziali per la mobilità e la viabilità nella città etnea.

Le parole di Giacomo Bellavia (amministratore unico AMTS)

“L’azienda ha 60 anni ma è ancora giovane e ha voglia di rinnovarsi ed investire sul futuro – le parole di Bellavia – Oggi presentiamo 29 nuovi ausiliari, 8 autisti del settore rimozione e quindi potenziamo due settori strategici e fondamentali per la città di Catania. Abbiamo messo loro a disposizione dei nostri lavoratori anche 6 nuovi carri attrezzi, 5 nuove autovetture dotate di innovativi sistemi tecnologici di street control e 30 nuovi mezzi a due ruote. In questo modo renderemo questo settore molto più efficiente, veloce e pronto a intervenire contro illegalità ed infrazioni”.

Amts Catania









Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI