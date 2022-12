Frana su una palazzina a Genova: 46 sfollati

I vigili del fuoco hanno evacuato i civici 46 e 42A affacciati sul versante franoso.

Stamani intorno alle 7,30 massi e fango sono caduti su una palazzina di via Posalunga a Genova. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri e, per il Comune di Genova, i volontari della protezione civile, i tecnici e pattuglie della polizia locale. I pompieri hanno evacuato i civici 46 e 42A affacciati sul versante franoso. Attivati anche i servizi sociali per eventuale assistenza psicologica.